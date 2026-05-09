Колонна гигантских внедорожников по заснеженной тундре: на Чукотке впервые прошел «Бессмертный полк» на вездеходах

На Чукотке впервые в истории состоялась акция «Бессмертный полк» на вездеходах. Колонна гигантских внедорожников прошла по заснеженной арктической тундре в районе города Анадыря. Участники на тяжелой техники преодолели бездорожье, чтобы почтить память предков, сражавшихся за Победу в Великой Отечественной войне, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Как подчеркивается в сообщении, в суровые годы Великой Отечественной войны жители Чукотки не остались в стороне. Самоотверженно трудясь в тылу, они обеспечивали фронт стратегически важным сырьем — оловом, а также продовольствием. Каюры доставляли грузы из оленеводческих хозяйств к специальным сборным пунктам, преодолевая многокилометровые расстояния по бездорожью.

«Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты. У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — рассказывают организаторы мероприятия.

Водитель вездехода Владислав Сизоков, присоединившийся к колонне «Бессмертного полка», поделился историей своего отца. Родственник мужчины ушел на фронт в первые дни войны и воевал пулеметчиком. Он прошел все сражения, был ранен, но вернулся домой живым лишь в победном 1945 году. За доблесть и мужество отец Владислава был удостоен двух орденов Славы. Кроме того, в его наградном списке — медали «За отвагу», а также награды за оборону Сталинграда и Ленинграда.

