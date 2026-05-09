Яблони вместо слов: как Красногорск почтил память героев ко Дню Победы

В Красногорске в Яблоневом сквере 8 мая, накануне Дня Победы, прошла акция «Сад памяти».

В мероприятии участвовали Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, жители города, ветераны, участники специальной военной операции (СВО), представители «Единой России», молодежь и общественные деятели.

Участники высадили свыше 120 молодых яблонь — так в сквере появилась аллея памяти и наследия предков. Композицию дополнили элементами в виде Георгиевской ленты: это подчеркнуло преемственность традиций доблести и героизма.

По словам организаторов, инициатива помогает укрепить связь между поколениями и сохранить историческую память. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков поблагодарил участников акции и подчеркнул важность сохранения памяти о героическом прошлом страны.