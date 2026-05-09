Скоро каникулы: на Московской железной дороге в мае будет проходить акция «Уступи дорогу поездам!»

В мае 2026 года на Московской железной дороге (МЖД) стартует акция под названием «Уступи дорогу поездам!». Мероприятие, организованное железнодорожниками, приурочено к предстоящим школьным каникулам. Об этом сообщает Министерство транспорта Московской области.

Главная цель акции — научить детей правильно и безопасно вести себя вблизи железнодорожных путей, снизить риск травматизма, а также предостеречь школьников от опасных увлечений. В первую очередь речь идет о так называемом зацепинге (проезде на внешних частях поезда: подножках, поручнях, сцепках) и руфинге (пребывании на крышах вагонов или электропоездов).

В рамках акции специалисты проведут для школьников открытые уроки по безопасности, организуют экскурсии на железнодорожные предприятия, а также викторины, квесты и творческие конкурсы на тему безопасного поведения на транспорте.

Актуальность этой инициативы подтверждается тревожной статистикой по Московской области. С начала 2026 года на железной дороге зафиксировано уже семь случаев гибели детей. Причем шесть из них напрямую связаны с зацепингом — самым опасным и распространенным среди подростков видом экстремального увлечения.

Специалисты обращаются к родителям: важно постоянно напоминать детям о простых, но от этого не менее важных правилах безопасности на железной дороге. Перед переходом путей нужно обязательно снимать наушники и убирать телефон, чтобы ничего не отвлекало.

Переходить железную дорогу разрешается только в специально оборудованных местах: по пешеходным мостам, тоннелям или переходам со светофором. Движение разрешено исключительно на зеленый сигнал светофора и только после того, как вы сами убедитесь, что поезд не приближается. Запрещается прыгать с платформы и подходить к ее краю, когда вы ждете поезд. В ведомстве напомнили, что соблюдение этих простых правил может спасти жизнь ребенку.

