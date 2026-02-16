«Так быть не должно»: губернатор Кузбасса лично оценил скользкие улицы Кемерова

Губернатор рассказал, что в период с 14 по 15 февраля получал от местных жителей Кемерова жалобы: из-за гололеда передвигаться по улицам невозможно. Обращения оставляли люди, проживающие в разных районах. Илья Середюк решил проверить ситуацию лично и пошел пешком по улицам.

По мнению главы региона, пройти к объектам социальной сферы безопасно сложно. Скользко на подходах к остановкам и пешеходным переходам, на тротуарах. Кроме Кемерова, подобные сообщения приходят от жителей Белова, Новокузнецка и Юрги. В некоторых случаях люди не могут выйти из собственного двора.

«Так быть не должно», — написал губернатор Кузбасса.

Губернатор отметил, что на прошлой рабочей неделе местные администрации уделили должное внимание борьбе со снегом на крыше. Однако одна работа не должна заменять другую. Илья Середюк поручил очистить пешеходные зоны ото льда, чтобы люди могли передвигаться по улицам без риска для здоровья. По его мнению, всем представителям ответственных служб необходимо оставить кабинеты, пройтись своими ногами и лично убедиться, насколько качественно выполнена эта работа.

