Тело сапсерфера выловили у Волжской ГЭС через шесть дней после гибели

В Волжском Волгоградской области спасатели обнаружили тело 33-летнего сапсерфера, об исчезновении которого стало известно шесть дней назад, сообщило novostivolgograda.ru.

В понедельник, 12 августа, пропал 33-летний мужчина, который отправился кататься на сапе во время шторма. Спасатели приступили к поискам. Спустя шесть дней они достали из воды тело утопленника. В СУ СКР региона подтвердили, что утонувший мужчина — пропавший неделю назад сапсерфер. Его нашли в 700 м по течению от плотины ГЭС.

Спасатели сообщили, что сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать причину гибели мужчины. Однако предварительно можно допустить, что сапсерфер проигнорировал общеизвестные правила поведения на воде.

Спасатели отметили, что сапсерфинг стал одним из популярных видов отдыха россиян. Удерживать равновесие на доске — не единственные навыки, которые должны развивать в себе поклонники данного активного досуга. Требуется особенная физическая подготовка и контроль специалистов.

«Сильное течение, неожиданные ветровые условия или внезапное ухудшение погоды могут превратить удовольствие в смертельную ловушку», — рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб, спасая двух тонущих немцев во время шторма в Калининграде.