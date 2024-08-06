Россиянин погиб, спасая двух тонущих немцев во время шторма в Калининграде

Юрист по образованию и спортсмен 23-летний Дмитрий Ананьев погиб во время шторма в Калининграде, спасая тонущих двух немцев. Родственники погибшего поделились подробностями истории с KP.RU .

Житель Карелии Дмитрий и его невеста Ольга отправились в Калининград на отдых. Трагедия произошла 30 июля. Влюбленные прогуливались по набережной. Был шторм. Молодой человек заметил, что в Балтийском море тонул ребенок. Рядом находился мужчина. Не задумываясь, Дмитрий прыгнул в воду. Сначала спас ребенка. Потом вернулся за его отцом. Добраться до берега самому уже сил не хватило. Спасатели МЧС достали тело героя.

Сестра Дмитрия рассказала, что спасенные им люди ни разу не связались с родственниками своего героя. Молодой человек спас граждан Германии. Мужчина был госпитализирован. На момент прибытия скорой помощи он находился без сознаний. Ребенок сильно испугался, но травм не получил.

Дмитрия похоронили на воинском кладбище рядом с героями спецоперации. Его обещают посмертно наградить за проявленное мужество.

Ранее сообщалось, что около 800 тысяч граждан Украины утонули, когда пытались сбежать из страны из-за насильственной мобилизации.