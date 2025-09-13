Тимати показал сообщение в телефоне с предложением за $2 млн критиковать мессенджер MAХ

Рэпер Тимати показал одно из сообщений, которые поступали ему на протяжении нескольких месяцев. В нем певцу предлагают за материальное вознаграждение критиковать российский мессенджер MAХ, сообщил телеграм-канал SHOT.

Рэпер Тимати рассказал, что неоднократно получал подобные сообщения. Певцу предлагают критиковать отечественный мессенджер за материальное вознаграждение, которое достигает $2 млн. Сообщения приходят от пользователей с разными номерами, в том числе украинских и латвийских операторов. Одно из таких сообщений певец продемонстрировал корреспонденту SHOT.

Певец рассказал, что скачал на свое устройство мессенджер МАХ, но пока еще не начал им пользоваться. SHOT напомнил, что недавно СБУ объявило артиста в розыск. Тимати рассказал, что это никак не отразилось на его жизни. Он находится в Москве и не менял привычный темп последних дней.

«Я никуда не прячусь. Я в Москве», — заявил SHOT Тимати.

