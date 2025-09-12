Telegram снова глючит: пользователи столкнулись с массовым сбоем по всей России

Пользователи Telegram по всей России столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера. Проблемы затрагивают как мобильное приложение, так и веб-версию мессенджера.

Согласно данным портала Downdetector, количество жалоб резко возросло с утра — если в 4:00 мск обращения были единичными, то к 5:30 мск их число увеличилось в десять раз (42 обращения), а к 7:15 мск достигло 44 жалоб.

Проблемы фиксируются в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Хабаровском крае, Воронежской и Саратовской областях.

Наиболее частые жалобы связаны с работой мобильного приложения (47%), доступом к сайту (29%), отсутствием оповещений (10%) и общим сбоем системы (9%). Пользователи также сообщают о невозможности загрузить медиафайлы.

За последние сутки сервис зафиксировал 1224 жалобы на работу мессенджера. Первые проблемы начались еще 10 сентября около 14:30 мск, а пик пришелся на 15:45, когда о неполадках сообщили 338 россиян.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко опроверг слухи о блокировке Zoom в России.