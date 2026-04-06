Трагедия на угольном разрезе: бывший муж напал на женщину с ножом, а потом скрылся в лесу

На угольном разрезе под Кемеровом между бывшими супругами произошла ссора: мужчина нанес женщине удар в область шеи и убежал в лес, надеясь там погибнуть. Консультант Кемеровского райсуда Дмитрий Бакальчук в телеграм-канале проинформировал, чем закончилась трагическая история, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, конфликт произошел в одном из служебных помещений на разрезе «Черниговский». Ссора закончилась физическим насилием: мужчина бил бывшую жену руками и ногами, после чего нанес удар ножом в шею.

По данным издания, женщина выжила благодаря очевидцам конфликта. Они вмешались в ситуацию и своевременно вызвали бригаду скорой помощи. В это время нападавший успел скрыться.

По информации издания, мужчина ушел в лес, где провел время до утра. Он надеялся, что погибнет. На следующий день после инцидента вернулся домой. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В суде мужчина рассказал, что у него не было намерения убить бывшую жену.

«Все эти действия он совершил спонтанно под воздействием тяжких унижений со стороны бывшей супруги, которая начала оскорблять его нецензурной бранью», — пишет Бакальчук.

По данным издания, суд назначил наказание в виде 6,5 лет. После вступления приговора в силу мужчина будет находиться в колонии строго режима. Кроме того, ему предстоит выплатить пострадавшей в качестве моральной компенсации 300 тыс. руб.

