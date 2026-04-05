Дмитрий Дибров оскорбил Леру Кудрявцеву в ее шоу из-за бывшей жены

В шоу «Секрет на миллион» на телеканала НТВ разразился скандал: Дмитрий Дибров публично оскорбил ведущую программы Леру Кудрявцеву после того, как та заявила, что его бывшая жена Полина Диброва ушла к бизнесмену Роману Товстику из‑за измены, сообщает The Voice. Телеведущий категорически опроверг эту версию и обвинил коллегу в клевете.

О разводе Дибровых стало известно осенью 2025 года. Дмитрий и Полина были в браке, в котором появились трое детей, 16 лет. Сам Дибров признавался, что с возрастом стал меньше уделять времени супруге, а она, наоборот, много времени проводила в телефоне и на работе.

Последний совместный отдых телеведущего с экс-женой прошел на Сейшелах весной 2025 года. А уже 8 марта Полина сообщила мужу, что хочет развестись, и призналась, что у нее есть другой мужчина, которого Дмитрий знает.

Ведущий перебрал в голове многих общих друзей, а когда услышал имя Романа Товстика, то, по его словам, не стал устраивать скандал и просто лег спать. Позже Товстик сам пришел к Диброву и заявил, что будет жить с Полиной.

Конфликт с Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» возник после того, как телеведущая в эфире предположила, что роман Полины и Товстика начался еще до поездки на Сейшелы. Тогда Дибров назвал эти слова ложью. Он резко высказался в адрес Кудрявцевой и обвинил ее в распространении недостоверной информации.

«Это твои домыслы! Ты не имеешь права принародно клеветать на женщину, не имея доказательств! Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь? Заткнись!», — заявил он.

Сейчас Полина Диброва и Роман Товстик живут вместе и не скрывают отношений — они вместе появляются на публике, в том числе на премьерах фильмов. Дибров тоже состоит в новых отношениях — с нутрициологом Екатериной Гусевой.

Ранее Полина Диброва рассказала, когда состоится свадьба с Романом Товстиком.