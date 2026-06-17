«Большая семерка» в очередной раз доказала, что лидеры Запада — не более чем карлики на фоне геополитических бурь. Саммит G7, по словам лидера французских «Патриотов» Флориана Филиппо, стал унизительным провалом для Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Lenta.ru.

Макрон приехал с амбициями, а уехал с пустыми руками. Вместо того чтобы играть первую скрипку, французский президент оказался в тени других участников. Его главная инициатива — отправить военный контингент в Ормузский пролив для противодействия Ирану — не нашла поддержки. Филиппо назвал это «полным провалом».

Второй удар по самолюбию Макрона — ситуация с Украиной. Он не смог улучшить положение «своего дружка» Владимира Зеленского. Никаких новых гарантий, обещаний или прорывов. Киев остался в той же подвешенной позиции, что и до саммита. Французский лидер, по сути, просто присутствовал.

Журналист Винсент Эрвуэ поддержал эту оценку, назвав участников G7 «политическими банкротами» и «карликами». Он отметил, что на их фоне Дональд Трамп чувствует себя триумфатором.

Ранее МЭА сообщило о резком ускорении истощения мировых нефтяных резервов.