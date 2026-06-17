Врачи в Ногинске спасли женщину с 8-литровой опухолью яичника

В учреждение поступила жительница в возрасте 50 лет. Женщина жаловалась на увеличение объема живота и выраженные боли. В ходе диагностики у нее выявили гигантскую опухоль яичника — она занимала практически всю брюшную полость и смещала внутренние органы.

Пациентку направили на операцию, в ходе которой новообразование успешно удалили. Гистологическое исследование подтвердило его доброкачественный характер. Женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

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