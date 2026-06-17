Врачи в Ногинске спасли женщину с 8-литровой опухолью яичника
В больнице Ногинска пациентке удалили опухоль яичника объемом 8 литров
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Ногинской больницы спасли женщину с огромной опухолью яичника. Объем образования составлял 8 литров, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение поступила жительница в возрасте 50 лет. Женщина жаловалась на увеличение объема живота и выраженные боли. В ходе диагностики у нее выявили гигантскую опухоль яичника — она занимала практически всю брюшную полость и смещала внутренние органы.
Пациентку направили на операцию, в ходе которой новообразование успешно удалили. Гистологическое исследование подтвердило его доброкачественный характер. Женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.
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