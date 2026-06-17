«Худшее впереди»: супер-Эль-Ниньо с вероятностью 80% ударит по планете к сентябрю

Климатический кошмар на пороге. По данным ученых, к сентябрю 2026 года с вероятностью 80% на Земле разовьется Эль-Ниньо. При этом часть моделей предсказывает не просто умеренный, а «суперсценарий», который побьет рекорды прошлых лет. Об этом сообщает Главный Региональный.

Международная группа климатологов, в том числе Аксель Тиммерманн из Пусанского национального университета, проанализировала текущие температурные аномалии в центральной и восточной частях Тихого океана. Прогнозы указывают на высокую вероятность развития Эль-Ниньо. Большинство моделей говорят об умеренном сценарии, но остальные — о более жестком, вплоть до «супер-Эль-Ниньо».

Это значит, что потепление поверхностных вод в экваториальной части океана может достигнуть экстремальных значений. Тиммерманн подчеркнул, что в условиях глобального потепления даже обычные события ENSO (Эль-Ниньо — Южное колебание) будут вызывать более масштабные региональные и глобальные последствия. Изменения в океане делают феномен более долгосрочным и разрушительным.

Эль-Ниньо возникает из-за взаимодействия ветров и океанических течений. Он переносит тепло из океана в атмосферу, что усиливает глобальное потепление. Уже в прошлом сильные эпизоды этого явления влекли за собой многомиллиардные экономические потери и экологические кризисы.

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