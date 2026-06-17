Лебеденок проглотил грузило с леской и едва не погиб: родители-лебеди атаковали спасателей

Вечерняя прогулка у Летнего озера в Калининграде едва не обернулась трагедией для маленького лебедя. Птенец проглотил рыболовное грузило с леской, и его жизнь висела на волоске. На помощь пришли неравнодушные горожане и волонтер-ветеринар. Родители-лебеди атаковали спасателей, но птенца удалось вытащить, извлечь снасть и вернуть в семью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Посетители Летнего озера заметили у одного из лебедят, свисающую из клюва леску. Несколько мужчин попытались поймать птенца, но разъяренные родители-лебеди принялись их атаковать, едва не опрокинув спасателей в воду. Напуганная стайка уплыла на середину водоема. На место вызвали волонтера из ветеринарного центра. С помощью сачка она изловила пострадавшую птицу. Рентген показал, что крючка в желудке нет, но есть металлическое грузило. Орнитолог аккуратно извлекла леску, и после короткого восстановления спасенного птенца вернули в озеро. Семья приняла его обратно.

В ветеринарном центре напомнили: рыболовные снасти и хлеб, которым люди кормят птиц, смертельно опасны. В теплый сезон лебедям подкормка не нужна — они питаются травой, моллюсками и водорослями.

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