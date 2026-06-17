Многие россияне старше 60 лет продолжают переплачивать государству, просто не зная о своих правах. Подмосковный юрист Николай Метелица объяснил REGIONS , что пенсия — это лишь базовая часть поддержки, а реальные финансовые преимущества кроются в налоговых льготах, субсидиях на ЖКХ и специальных выплатах, которые часто требуют активного участия самого гражданина. Эксперт подчеркнул, что государство не обязано бегать за каждым с напоминаниями, поэтому знание законов становится ключом к сохранению семейного бюджета.

Две категории льгот: федеральные и местные

Все преференции для пожилых людей делятся на две большие группы. Первая — федеральные льготы, которые действуют одинаково на всей территории страны. Вторая — региональные, устанавливаемые местными властями и варьирующиеся от области к области. Хорошая новость заключается в том, что эти меры поддержки суммируются. Пенсионер может одновременно пользоваться общероссийскими налоговыми послаблениями и местными скидками на проезд или лекарства. Главная задача — изучить специфику своего региона.

Юрист отметил печальную статистику: многие граждане годами платят лишние деньги за гараж или квартиру, не подозревая, что имеют право на освобождение от налога. Информация находится в открытом доступе на сайтах ведомств и в МФЦ, но люди редко проявляют инициативу по ее изучению.

Налоговые послабления: что достается бесплатно

Федеральное законодательство предоставляет пенсионерам значительные налоговые вычеты. Во-первых, они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц за один объект каждого вида: одну квартиру, один дом, один гараж. Если в собственности несколько квартир, налог начисляется только за ту, что имеет наибольшую кадастровую стоимость. Во-вторых, действует льгота на земельный налог: шесть соток земли полностью освобождаются от оплаты. Налог взимается только с площади, превышающей этот лимит.

В Московской области существует дополнительная региональная льгота: пенсионеры не платят транспортный налог за один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. Однако здесь есть важный нюанс. В отличие от имущественных и земельных налогов, которые налоговая инспекция применяет автоматически на основе данных Социального фонда, транспортная льгота требует личного заявления. Без подачи документа через портал «Госуслуги» или в налоговой инспекции скидка предоставлена не будет. Если у человека несколько машин, он сам выбирает, на какую из них распространится льгота.

Коммунальные платежи: как вернуть потраченное

Экономия возможна и на оплате жилищно-коммунальных услуг. Если пенсионер отсутствовал дома более пяти дней подряд, он имеет право на перерасчет платы за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора. Отопление и общедомовые нужды в этот список не входят. Для получения возврата необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, приложив подтверждающие документы: билеты, справки из санатория, командировочные удостоверения или медицинские заключения. Процедура занимает около двадцати минут, но позволяет сэкономить существенные суммы.

Кроме того, доступна субсидия на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от совокупного дохода семьи. В большинстве регионов этот порог составляет 22%, однако в Московской области он снижен до 10%. Это означает, что если квартплата съедает более десятой части доходов, государство компенсирует разницу. Субсидия назначается на полгода, после чего процедуру оформления нужно повторить.

Возрастные этапы: 60, 70 и 80 лет

Права пенсионеров расширяются по мере достижения определенных возрастных рубежей.

60 лет: Открывается доступ к основным федеральным льготам (налоги, проезд) и статусу предпенсионера (если до пенсии осталось пять лет).

70 лет: В Подмосковье появляется право на субсидию по ЖКХ при превышении порога в 10% от дохода. Также в некоторых регионах вводятся дополнительные социальные пакеты.

80 лет: Происходит автоматическое увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии ровно в два раза. Никаких заявлений писать не нужно — Социальный фонд производит перерасчет самостоятельно. Кроме того, неработающий трудоспособный человек, осуществляющий уход за восьмидесятилетним пенсионером, может оформить ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей. Для этого требуется совместное заявление в Социальный фонд.

Юрист предупреждает, что несмотря на автоматизацию процессов, лучше периодически проверять начисления, так как технические сбои или задержки в передаче данных могут привести к ошибкам.

Статус предпенсионера: новые возможности

За пять лет до выхода на пенсию граждане приобретают статус предпенсионера. В 2026 году это мужчины 60–64 лет и женщины 55–59 лет. Этот статус дает ряд важных преимуществ:

Два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации.

Уголовная ответственность работодателя за необоснованное увольнение по возрастному признаку.

Увеличенный срок выплаты пособия по безработице (до 12 месяцев).

Право на бесплатное переобучение и повышение квалификации.

Налоговые льготы на имущество и землю (действуют с 55 лет для женщин и 60 для мужчин).

Право на алименты от совершеннолетних детей и обязательную долю в наследстве независимо от завещания.

Для подтверждения статуса достаточно заказать справку через портал «Госуслуги» или в отделении Социального фонда.

Где искать информацию и контролировать права

Эксперт рекомендует проводить аудит своих прав не реже одного раза в год. Основные источники достоверной информации:

Портал «Госуслуги» — проверка статуса, подача заявлений на льготы, контроль задолженностей.

МФЦ «Мои документы» — личные консультации и прием документов.

Личный кабинет налогоплательщика — мониторинг налоговых начислений и оформление вычетов.

Отделения Социального фонда России — вопросы пенсий, надбавок и социальных выплат.

Регулярная проверка занимает немного времени, но позволяет избежать переплат и вовремя воспользоваться новыми мерами поддержки, которые регулярно вводятся на региональном уровне.