Россия вышла на передовые позиции в сфере разработки и применения дронов, что радикально трансформирует характер современных военных действий, сообщила британская газета The Times.

Российские беспилотники средней дальности, включая как стандартные FPV-модели, так и инновационные оптоволоконные версии, оказывают существенное влияние на фронтовую обстановку, тактику ведения боя и психологическое состояние украинских военнослужащих. Особенно уязвимыми оказались логистические цепочки и передовые рубежи ВСУ.

Командир батальона «Куба» из 13-й бригады «Хартия» отмечает, что дальность поражения российских FPV-дронов значительно увеличилась за последнюю неделю, достигнув 20 км. Ударные беспилотники «Молния-1» и «Молния-2» успешно уничтожают цели, включая логистические колонны в районе Краматорска.

Особую опасность представляют оптоволоконные FPV-дроны, управляемые по проводу, что делает их устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому они обладают высокой точностью и практически неуязвимы, так как сигнал не подвержен глушению, а видеосвязь сохраняется до момента нанесения удара.

На передовой беспилотники кардинально изменили правила игры, превратив танки и бронетехнику в легкодоступные цели.

Зона между позициями сторон расширилась до 5-7 км из-за постоянных атак дронов, вынуждая пехоту высаживаться на значительном удалении от линии фронта и пробираться к позициям пешком в ночное время.

Эвакуация раненых осложнилась из-за постоянной угрозы дронов. В одном из случаев солдат скончался от потери крови, не дождавшись помощи, а на следующий день в том же секторе были уничтожены несколько транспортных средств.

Издание заключает, что в условиях доминирования дронов требуется оперативная адаптация, и на данный момент Россия определяет темп этой гонки вооружений.

Ранее сообщалось, что властей Киева шокировала новая тактика РФ при ночной атаке на столицу.