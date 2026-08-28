К концу августа лесные орехи окончательно созревают, уборка урожая близится к завершению, а Успенский пост остается позади. 29 августа наступает Ореховый Спас — третий из трех августовских праздников, сообщил kursdela.biz. Редакция издания разбиралась , откуда у этого дня столько имен, какие традиции с ним связаны и чего наши предки старались избегать.

Когда отмечают Ореховый Спас

Дата праздника неизменна из года в год — всегда 29 августа. Это заключительный из трех Спасов, которые следуют друг за другом: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, и лишь после них наступает Ореховый. К этому моменту Успенский пост, который держат с 14 по 27 августа, уже завершается, поэтому за праздничный стол можно садиться без каких-либо ограничений в еде.

Почему Спас Ореховый и другие названия

Ореховым день прозвали по простой причине: как раз к исходу лета в лесах созревает фундук, и первые собранные орехи люди несли в церковь на освящение.

Второе привычное имя — Хлебный Спас. К концу жатвы у хозяек появлялась мука свежего помола, из нее ставили первый каравай, и в народе прижилась поговорка: «Третий Спас припас хлеба».

Есть и еще одно название — Спас на полотне, или Холщовый. В этот день на ярмарках шла бойкая торговля холстами и тканями. По церковному календарю праздник именуется иначе — Спас Нерукотворный.

Что стоит за праздником

За народными обычаями стоит история из христианского предания — перенесение в Константинополь Нерукотворного Образа Христа. По легенде, это был плат, на котором сам собой отпечатался лик Спасителя без участия человеческих рук. От того самого плата-полотна и пошло еще одно народное название дня.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Традиции Орехового Спаса

На праздничную службу приносили для освящения орехи нового урожая, а также хлеб и колосья. Дома пекли караваи и пироги из только что смолотой муки, ставили ореховые настойки, приглашали за стол родню и соседей. Считалось, что это самое время запасать лесные орехи впрок. Поскольку пост уже закончился, застолье выходило обильным и сытным. В деревнях в этот день освящали воду, чистили колодцы и приводили в порядок родники.

Что можно и что нельзя делать

День посвящали благодарности за собранный урожай. Освящали орехи, хлеб и плоды, делились ими с близкими, а угостить свежим караваем нуждающегося считалось добрым поступком. Верующие шли на праздничное богослужение, а стол накрывали щедрый, благо постные ограничения уже сняты.

Чего старались избегать:

не заводили ссор, не сквернословили и не желали никому дурного;

не ленились и не отказывали гостю в угощении;

не ходили в лес по орехи в одиночку — по поверью, можно было заплутать;

несжатый хлеб, оставленный в поле, считали дурным знаком: урожай полагалось убирать вовремя и с благодарностью.

Народные приметы

По этому дню в старину гадали о будущем:

богатый сбор орехов сулил на следующий год хороший хлеб;

если журавли к 29 августа уже сбивались в стаи, ждали ранней и морозной зимы;

погода в праздник предсказывала всю предстоящую осень: какой выдастся Спас, такой обещала быть и она.

Ореховый Спас — день благодарности за щедрость природы, семейного тепла и добрых дел. Встречать его рекомендовано с радостью и открытым сердцем.

Ранее сообщалось, что православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.