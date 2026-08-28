Забор выломал, дерево сломал и ушел в лес: медведи все чаще приходят к людям в Красноярске

В Красноярске участились случаи появления медведей вблизи жилых районов и садовых товариществ. Жители информируют о наглых визитах косолапых, которые разоряют мусорные контейнеры и забираются на участки в поисках еды, сообщил prmira.ru.

В ночь на 26 августа семья из четырех медведей — один крупный и трое поменьше — пришла на Плодово-Ягодную станцию по улице Пасечная и принялась рыться в мусорных баках. Их запечатлела уличная камера наблюдения. На следующую ночь медведи появились на улице Минусинской, где забрались в огород и съели урожай, проинформировали в эфире телеканала «Прима».

Утром 27 августа читатели «Проспекта Мира» рассказали о еще одном инциденте. Медведь пришел в СНТ «Маяк» в Удачном. Он выломал забор, проник на территорию участка, сломал дерево и ушел обратно в лес, оставив после себя следы своего визита. Садоводов просят быть предельно внимательными при прогулках в лесу, а лучше временно свести их к минимуму.

«Просьба садоводам быть внимательнее при прогулках в лесу, а лучше временно их свести к минимуму», — цитируют читатели «Проспекта Мира» правление СНТ.

По данным издания, в этот же день медведей заметили в СНТ «Кедровый» в районе станции Минино. Там они снова рылись в мусорных контейнерах.

Жителям напоминают: при встрече с диким животным необходимо звонить по номеру 112. Отстреливать опасных хищников в границах населенных пунктов имеет право только полиция. Краевой охотнадзор регулярно подписывает документы о регулировании численности медведей (то есть об отстреле), но охотники и инспекторы ведут эту работу в лесу, а не в городской черте.

По словам специалистов, причина участившихся выходов медведей к людям — нехватка корма в лесу и легкий доступ к пищевым отходам. Жителей призывают не оставлять мусор в открытом доступе и не кормить диких животных. В противном случае они привыкнут к людям, и конфликтов станет еще больше. Ситуация находится на контроле экстренных служб. О новых случаях появления медведей обещают сообщать дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Калтане и Таштаголе ввели режим повышенной готовности из-за активности медведей.