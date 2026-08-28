Как космическая гонка отражается на экологии Земли, и что означает термин «старвошинг»

Новая космическая гонка может создавать экологические проблемы на Земле, пишет Grist. Исследователи все чаще говорят о «старвошинге» — практике, при которой компании обещают пользу для человечества и планеты, но недооценивают вред запусков, спутников и орбитальной инфраструктуры.

Термин описывает случаи, когда космические проекты преподносят как способ решить проблемы на Земле. Среди таких идей — дата-центры на орбите, зеркала для освещения солнечных электростанций после заката и дальнейшее расширение частных космических запусков.

По словам исследовательницы Мелиссы Инглинг, компании используют образ космического прогресса и «чуда», чтобы создать более экологичный имидж. Однако эксперты предупреждают, что космическая отрасль может загрязнять атмосферу, влиять на климат и усиливать световое загрязнение.

Ракеты выбрасывают сажу и водяной пар в верхние слои атмосферы, а сгорающие спутники могут изменять ее химический состав. Кроме того, большое количество спутников затрудняет наблюдение за ночным небом, а космодромы могут вредить местам обитания животных.

При этом эксперты признают, что космические технологии уже приносят пользу: спутники помогают обнаруживать утечки метана и отслеживать климатические изменения. Но критики считают, что разговоры о колонизации космоса и новых технологиях не должны отвлекать от главной задачи — делать жизнь на Земле экологичнее и комфортнее.