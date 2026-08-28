В США запрещают телефоны в школах: эксперты объяснили, поможет ли это психике подростков

Все больше школ в США ограничивают использование телефонов, но влияние таких запретов на психическое здоровье подростков остается спорным, пишет Forbes. На фоне тревоги из-за соцсетей почти половина штатов, в том числе и столичный Вашингтон, ввели ограничения от времени урока до полного учебного дня.

В исследовании SMART Schools, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health—Europe, ученые изучили более 1200 подростков в возрасте от 12 до 15 лет из 30 школ. В школах со строгими правилами ученики проводили с телефонами примерно на 40 минут меньше в течение учебного дня, а в социальных сетях — на 32 минуты меньше.

Однако заметной разницы в общем психическом благополучии между школьниками из строгих и более свободных школ исследователи не обнаружили. Не было существенной разницы и в общем использовании телефонов в будни и выходные: похоже, подростки просто переносили часть экранного времени на часы вне школы.

При этом чрезмерное использование смартфонов и социальных сетей действительно связывают с тревогой, депрессией, проблемами со сном, кибербуллингом и более низкой успеваемостью. Но многие такие данные показывают лишь связь между явлениями и не доказывают, что одно напрямую вызывает другое.

Эксперты считают, что ограничения могут помочь уменьшить отвлечение на уроках, но сами по себе не решают проблему. Их стоит сочетать с цифровой грамотностью, живым общением в школе и участием родителей дома.