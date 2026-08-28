Конец августа и начало сентября — время, когда кроты могут доставить дачникам немало хлопот. После дождей почва становится более рыхлой, а под землей появляется больше корма для этих животных. Агроном Александр Кузнецов рассказал, как уберечь грядки и газон от подземных обитателей, сообщил muksun.fm.

Кто виноват и чем вредят кроты

Сам крот овощами и корнями растений не питается. Однако, прокладывая тоннели, он способен повреждать корневую систему культур. Кроме того, многочисленные ходы нарушают структуру почвы, а земляные холмики портят внешний вид грядок и газонов.

Когда стоит бить тревогу

Особенно внимательно стоит осмотреть участок после дождей. Если на поверхности земли появились свежие кротовины — холмики выброшенной земли, — специалисты советуют не откладывать защитные меры.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как защитить грядки: проверенные способы

Агроном рекомендует несколько эффективных методов борьбы с кротами, которые не наносят вреда самим животным.

Физический барьер. Самый надежный способ — установка специальной мелкоячеистой сетки. Ее заглубляют в почву под грядками или газоном. Это создает непреодолимое препятствие для подземных жителей.

Отпугиватели. Многие дачники используют вибрационные и ультразвуковые устройства. Однако их эффективность может варьироваться в зависимости от конкретных условий участка, поэтому полностью полагаться на такие приборы не стоит.

«Сейчас кроты могут активно перемещаться по участкам в поисках пищи. В первую очередь об их появлении говорят свежие кротовины и характерные ходы под поверхностью земли», — рассказал Александр Кузнецов.

Почему не стоит убивать кротов

Уничтожать кротов необязательно и даже нежелательно. Животные питаются дождевыми червями и почвенными беспозвоночными, играя важную роль в экосистеме участка. Гораздо разумнее ограничить им доступ к грядкам, где выращиваются овощи и другие культуры.

Если кротовины появляются снова и снова, стоит выяснить, откуда именно животные проникают на участок, и установить защиту по периметру. Принятые меры помогут сохранить грядки и при этом не причинять вреда самим животным.

Главное — действовать комплексно и не ждать, пока кроты превратят участок в лабиринт. Своевременная профилактика и грамотный подход помогут сохранить урожай и мирно сосуществовать с подземными соседями.

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