От реки обратно в море, а теперь — в реабилитационный центр: история тюленя, которого спасают второй раз

В Приморье развернулась спасательная операция по эвакуации тюленя, который уже три недели не мог оправиться от полученных травм. Несмотря на первоначальное улучшение, у животного появилась свежая рана, и оно стремительно теряло вес. Без помощи специалистов к зиме он бы просто не подготовился, сообщил vostokmedia.com.

«Появилась свежая рана на боку и, во-вторых, тюлень сильно похудел. Такими темпами потери массы он даже при хороших обстоятельствах не успевает подготовиться к зиме», — пояснили волонтеры.

В телеграм-канале «Тюленятник и все-все-все» рассказали, что за состоянием тюленя на протяжении трех недель следили с помощью туристов. Сначала морская среда помогала зверю — старые резаные раны успешно рубцевались. Однако свежие снимки вызвали тревогу у зоозащитников.

Ранним утром в пятницу, 28 августа, специалисты выехали на острова и забрали млекопитающее. Чтобы не подвергать ослабленного тюленя стрессу от длительных перевозок, первые сутки он провел на площадке местного дайв-центра. Там для него организовали необходимое орошение морской водой. В ближайшее время его перевезут в специализированный реабилитационный центр, где окажут полноценную помощь.

По данным издания, тюлень уже попадал в поле зрения волонтеров: ранее он долгое время находился в реке, откуда его перевезли обратно в море. Теперь же животному снова потребовалась помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Тюлень находится под постоянным наблюдением специалистов, которые делают все возможное для его восстановления.

Волонтеры надеются, что на этот раз реабилитация пройдет успешно и зверь сможет вернуться в естественную среду обитания здоровым.

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