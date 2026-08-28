От «это несерьезно» к «я имею право»: как после 35 лет найти свое хобби и перестать его оправдывать перед родными

Люди в возрасте от 35 лет до выхода на пенсию часто оказываются в «серой зоне» организованного досуга. У детей есть кружки и секции, у пенсионеров — клубы по интересам и социальные программы. А у взрослых, которые еще работают, — только дом, работа и редкие встречи с друзьями. Психолог Родион Чепалов объяснил, почему так происходит и как исправить ситуацию, сообщил inkazan.ru.

Почему взрослые остаются без хобби

По словам специалиста, причины этого явления — одновременно исторические и психологические. В обществе закрепилась установка: ребенка нужно развивать, пенсионера — поддерживать активным. А взрослый человек, по логике большинства, уже должен быть «полезным» и погруженным в работу.

«А человек 35-55 лет считается „самодостаточным взрослым“: он работает, зарабатывает, растит детей и якобы сам способен организовать свою жизнь. Поэтому его свободное время незаметно приватизировали работа и семья», — объяснил эксперт.

Чепалов отмечает: культурная установка требует оправдывать любой досуг, который не связан с развитием карьеры. Курсы английского после работы — социально понятно. А занятия диджеингом, теннисом или театром иногда приходится чуть ли не оправдывать перед коллегами и родственниками.

«В результате возникает ролевое сужение: человек — сотрудник, супруг, родитель, но все меньше просто Сергей или Наталья со своими интересами. Это один из факторов эмоционального выгорания», — подчеркнул Чепалов.

Алгоритм «радиус двадцати минут»

Психолог уверен: ждать, пока государство создаст специальные дома культуры для взрослых, не стоит. Большая часть инфраструктуры уже существует, но взрослых никто не учит ее искать.

Он предлагает простой алгоритм:

Шаг 1. Изучите карту. Откройте карту города и посмотрите, что находится в двадцати минутах ходьбы или на транспорте от вашего дома или работы. Это могут быть библиотеки, дома культуры, спортивные центры, бассейны, парки, языковые клубы, мастерские.

Шаг 2. Проверьте городские афиши. Загляните на городской портал и районные афиши — там часто публикуют расписание клубов и секций.

Шаг 3. Переключитесь в интернет. Ищите городские и районные сообщества в соцсетях, а также площадки вроде Timepad и других агрегаторов мероприятий.

Ищите конкретно, а не абстрактно

Чепалов подчеркивает: важно не искать «хобби для взрослых», а формулировать конкретный запрос. Например, «волейбол для начинающих 40+», «хор для взрослых вечером» или «разговорный клуб по субботам». Чем точнее запрос, тем меньше информационного шума и выше шанс найти подходящее занятие.

«Следующий этап — не покупать сразу абонемент на год. Выбрать три разных варианта и сходить по одному разу. После каждого задать себе три вопроса: Мне было интересно? Мне понравились люди? Я хочу сюда вернуться без чувства „надо“?» — добавил психолог.

Лайфхак: спросите у знакомых

Самый простой и недооцененный способ — спросить у пятерых знакомых, куда они ходят после работы, кроме магазина и дома. Чепалов уверен: вы удивитесь, как часто оказывается, что коллега по бухгалтерии по четвергам играет в любительском оркестре, а сосед каждые выходные ходит с туристической группой.

Главное — помнить, что хобби в любом возрасте не роскошь, а необходимость. Оно помогает переключаться, снимать стресс, находить единомышленников и чувствовать себя живым, а не просто «полезным». Не бойтесь пробовать новое — и мир вокруг станет шире. Взрослая жизнь только начинается.

«Задача государства здесь, на мой взгляд, прежде всего навигационная: собрать разрозненные возможности в одном понятном городском сервисе, предусмотреть вечерние часы и выходные, доступные цены. Работающему взрослому зачастую не нужно придумывать досуг — ему нужно помочь его обнаружить», — заключил специалист.

Ранее психолог Черемнова рассказала, что страх отвержения мешает взрослым людям находить друзей.