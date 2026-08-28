Глава УЕФА дал неутешительный прогноз по поводу возвращения россиян

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью каналу The Rest Is Politics: Leading признал, что возвращение российских клубов и сборных вряд ли будет возможно до полного завершения конфликта на Украине.

Словенский функционер не раз высказывался за необходимость возвращения россиян, но в целом в УЕФА царят русофобские настроения.

«Посмотрим, что будет с юниорами, но что касается взрослых — не думаю, что мы сможем что-либо сделать до завершения военного конфликта», — сказал Чеферин.

Еще в 2023 году исполком УЕФА допустил к участию в международных соревнованиях российских юниоров до 17 лет, но решение так и не было реализовано. Чеферин признал, что ряд национальных федераций испытывают давление со стороны правительств своих стран.