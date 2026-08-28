Подмосковная сборная одержала победу на Спартакиаде учащихся по пулевой стрельбе

Подмосковная сборная завоевала четыре медали — одну золотую, две серебряные и одну бронзовую — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по пулевой стрельбе, которая прошла с 22 по 26 августа в сельском поселении Матюшинское (Республика Татарстан), и одержала победу в медальном зачете. Об сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анна Топоркова (СЩОР по летним видам спорта, Ногинск) стала победительницей в упражнении «пистолет пневматический, 60 выстрелов» среди девушек, Дарья Суворова (СШОР «Динамо-Дмитров», Дмитров) и Павел Роговицкий (Наро-Фоминский г. о., Селятино) стали серебряными призерами в упражнении «винтовка пневматическая, пара смешанная». Кроме того, Анна Топоркова и Вадим Комаров (Наро-Фоминский г. о., Селятино) заняли второе место в упражнении «пистолет пневматический, пара смешанная», Вадим Комаров — третье место в упражнении «пистолет пневматический, 60 выстрелов» среди юношей.

Участниками состязаний стали 210 спортсменов из 47 субъектов Российской Федерации, Подмосковье представляли восемь стрелков. Турнир являются важным этапом подготовки спортивного резерва страны, его проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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