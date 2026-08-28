В кинопарке «Москино» создана инфраструктура для туристов — Собянин

По итогам последних двух лет работы кинопарк «Москино» стал одной из центральных площадок для съемок патриотических и исторических проектов, там создали шесть проектов о специальной военной операции. С начала 2026 года здесь снято более 20 фильмов, посвященных истории России и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новые площадки для съемок в кинопарке «Москино», а также встретились с работающими там деятелями киноиндустрии.

«По поручению президента России [России Владимира Путина] мы развиваем индустрию российского кино. Москва становится реальным центром съемок не только российского кино, но и международных проектов. Одно из таких направлений — это развитие “Москино”», — рассказал Сергей Собянин.

Фото: [ пресс-служба мэра и правительства Москвы ] 1/3 Фото: [ пресс-служба мэра и правительства Москвы ] 2/3 Фото: [ пресс-служба мэра и правительства Москвы ] 3/3

Мэр подчеркнул, что это одна из крупнейших в мире натурных площадок. Там обустроили порядка 80 городов в натуре, съемочных площадок. По его словам, в этом году завершилось строительство третьей очереди. Площадка увеличила количество съемок кино в два раза, а также стала туристическим центром – в 2026-м ее посетят 1 млн человек. Голикова отметила, что за последние три года число зрителей, которые смотрят российское кино, увеличилась до 79%.

О своих проектах мэру рассказали генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров («Иосиф Сталин. Момент истины»), Константин Эрнст («Лиля», «Бейрут»), художник-постановщик Мария Турская («Королева Анна»), Данила Шарапов («Пятерка»), Федор Бондарчук («Трудно быть богом»), Сергей Жигунов («Порода»), Евгений Миронов («Арсеньев»), Игорь Угольников («Знамя Победы»), а также Дмитрий Киселев («Русская тройка»).

Так, Шахназаров отметил, что специалисты отрасли столкнулись с трудностями при производстве новых кинопроектов. По его словам, они возникли из-за изменения городов, появления современной рекламы и архитектуры. При этом в «Москино» созданы потрясающие декорации и все условия для того, чтобы снимать качественные картины, добавил он.

Гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст согласился с тем, что в кинопарке «Москино» создана уникальная возможность не только снимать картины, но и посещать ее туристом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.