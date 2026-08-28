В Щелкове открыли благоустроенный центральный парк

В Щелкове после благоустройства открыли центральный парк, там также обновили набережную реки Клязьмы: обустроили прогулочные маршруты и места для отдыха у воды, в перспективе откроют лодочную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

В парке по народной программе партии полностью обновили центральную аллею, оборудовали спортивные и воркаут-зоны, волейбольные и детские площадки. При разработке концепции благоустройства акцент сделали не только на комфорте, но и на историческом контексте. В частности, оформление парка отсылает к авиационно-космической истории города и его промышленному прошлому.

Для детей специалисты обустроили автогородок, качели с подсветкой. Глава Щелкова Андрей Булгаков подчеркнул, что этот парк был одним из самых долгожданных объектов этого года.

«Вместе с жителями мы проверяли ход работ, обсуждали замечания и предложения. Теперь здесь есть все для семейного отдыха», — сказал он.

Во время каникул спортивные площадки парка будут использовать для тренировок команд Школьной лиги. Там также обустроены зоны для спокойного отдыха и событийная площадка, проложены велодорожки, установлено новое освещение и камеры системы «Безопасный регион».

«Вид нового парка превзошел все мои ожидания! Мы очень долго его ждали и рады, что появилось столько новых локаций. Лично для меня особенно важно, что теперь можно прийти с собакой: наконец обустроили специальную площадку», — поделилась жительница Щелкова Мария Малышева.

В сентябре в округе также откроется обновленный лесопарк «Спутник» в Щелково-7. Обновление общественных пространств — одно из главных положений народной программы, за пять лет в Подмосковье было благоустроено около 350 общественных пространств и более 3 тыс. «народных троп». В этом году в регионе обновляют еще порядка 70 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.