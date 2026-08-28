Мужчины против диеты: почему всего одно слово может мешать похудению

Мужчинам может быть сложнее участвовать в программах по снижению веса, потому что само слово «диета» они часто воспринимают негативно, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Ученые из Университета Англии Раскин изучили отношение мужчин старше 30 лет к снижению веса.

Исследователи опросили 24 мужчин и выяснили, что многие связывают диету с ограничениями, жертвой, силой воли и вероятной неудачей. Некоторые также воспринимают похудение как «женскую» тему и не привыкли обсуждать вес или внешность в мужской компании.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, около 70% мужчин в стране имеют лишний вес или ожирение. При этом участники исследования часто считали диету краткосрочной и жесткой программой, которую трудно выдержать.

Авторы предполагают, что программы похудения для мужчин могут работать лучше, если избегать слова «диета» и делать акцент не на запретах, а на практичных изменениях, целях и соревновательном элементе.

Некоторые участники также признавали, что легче худеют при поддержке партнерши: например, когда она помогает с выбором продуктов и удерживает от привычных перекусов.