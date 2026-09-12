Приезд президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели ознаменовался необычным угощением. Как передает телеканал NDTV, ссылаясь на сотрудников гостиницы, для российского лидера приготовили шоколадных матрешек и традиционные индийские сладости, сообщило РИА Новости.

Согласно данным телеканала, местные кондитеры к визиту создали фигурки матрешек из шоколада. В них заложен символ российского культурного наследия, традиций, единства и преемственности. Помимо этого, была выполнена шоколадная композиция, на которой изображены архитектурные достопримечательности России.

«Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и шоколадными конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», — говорится в публикации NDTV.

По данным издания, на снимке, который опубликовал телеканал, можно увидеть пять матрешек разных размеров, украшенных цветочными узорами. Рядом — композиция с надписью Moscow, а также сладкое оформление с эмблемой саммита БРИКС.

По данным издания, восемнадцатый саммит БРИКС состоится в Нью-Дели 12–13 сентября. Местом проведения выбран выставочный комплекс «Бхарат Мандапам». Владимир Путин приехал в Индию, чтобы участвовать в саммите и провести двусторонние переговоры.

Ранее первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Чепа рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чего ждать от визита президента РФ в Индию.