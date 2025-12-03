Ученые из Подмосковья нашли ген, который может обрушить цены на редкоземы и изменить баланс сил в мире

Российские ученые из Института биофизики клетки РАН (Пущино) приблизились к созданию прорывной биотехнологии получения редкоземельных металлов. Специалисты лаборатории физиологии микроорганизмов выявили уникальные свойства у бактериального штамма Rhodococcus ruber SiAl, сообщил REGIONS.

В ходе экспериментов исследователи установили, что данный микроорганизм обладает способностью активно поглощать и накапливать в своих клетках не только железо, но и неодим — стратегически важный редкоземельный элемент. Проведя детальное секвенирование генома бактерии, биологи идентифицировали комплекс специализированных генов, который управляет процессами транспортировки и биоконцентрирования ценных металлов.

«Этот механизм открывает путь к биоаккумуляции — экологичному способу получения чистых редкоземельных металлов с использованием живых микроорганизмов», — пояснила младший научный сотрудник лаборатории Ольга Миронова.

С докладом о результатах работы исследователи выступили на конференции «Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов», прошедшей в Пущине в начале декабря. Открытие пущинских биофизиков прокладывает путь к принципиально иному, биологическому способу извлечения редкоземов.

