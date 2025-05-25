Ученые зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса

В ночь на 25 мая 2025 года на Солнце зарегистрирована мощная вспышка класса Х1.1, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН .

Согласно данным наблюдений, вспышка началась в 4:46 мск, достигла максимума в 4:52 мск и завершилась к 4:57 мск. Графики события опубликованы на сайте лаборатории.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в середине мая была зафиксирована самая мощная в этом году вспышка класса Х2.7. До этого солнечная активность высшего класса Х не наблюдалась около полутора месяцев.