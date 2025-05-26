Украине официально разрешить бить вглубь РФ: четыре страны сняли ограничения с военных поставок

Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине.

Канцлер пояснил, что теперь Украина имеет право распоряжаться переданным ей оружием по собственному усмотрению. При необходимости ВСУ могут атаковать объекты, которые расположены в регионах России. Ранее Киев не получал подобного разрешения. По мнению канцлера, это позволит Украине защищаться. Политик предположил, что ВСУ будут выбирать военные цели, которые имеют стратегическое значение.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

По мнению Мерца, партнерам Украины необходимо решить вопрос поставок оружия стране. В интервью телеканалу ARD Мерц еще в середине апреля рассказывал, что в правительстве ведутся дискуссии о том, стоит ли передавать Украине крылатые ракеты Taurus. В министерстве обороны отметили, что против подобного шага есть много аргументов.

Ранее Bloomberg сообщил, что Европа нашла способ, как снабжать Украину оружием.