Украинские пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы задержать уклонистов
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Мужчины призывного возраста снова пытались незаконно покинуть территорию Украины, сообщает агентство «РИА Новости».
Уклонисты направлялись в сторону Венгрии. Группу из 12 мужчин призывного возраста сопровождал человек, которому каждый из задержанных заплатил по 12 тысяч гривен (28 335 по курсу, актуальному на 3 января). В его обязанности входило предоставить личный транспорт и перевести людей в Венгрию.
Пограничники заметили беглецов и пытались их остановить. Группа лиц игнорировала предупреждения. Тогда сотрудники применили предупреждающие выстрелы. Все мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело. Данные переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
В интернет-мессенджере пограничной службы назвали любые попытки побега «тщетными попытками».
Ранее в Верховной Раде анонсировали сроки подготовки нового проекта о мобилизации на Украине.