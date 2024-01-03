Украинские пограничники открыли предупредительный огонь, чтобы задержать уклонистов

Уклонисты направлялись в сторону Венгрии. Группу из 12 мужчин призывного возраста сопровождал человек, которому каждый из задержанных заплатил по 12 тысяч гривен (28 335 по курсу, актуальному на 3 января). В его обязанности входило предоставить личный транспорт и перевести людей в Венгрию.

Пограничники заметили беглецов и пытались их остановить. Группа лиц игнорировала предупреждения. Тогда сотрудники применили предупреждающие выстрелы. Все мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело. Данные переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

В интернет-мессенджере пограничной службы назвали любые попытки побега «тщетными попытками».

Ранее в Верховной Раде анонсировали сроки подготовки нового проекта о мобилизации на Украине.