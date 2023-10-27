Украл шоколад и спрятал в лесу: В Удмуртии произошла странная кража

В Удмуртии задержали мужчину, который сначала украл две плитки шоколада, потом спрятал их в лесу, но снова вернулся в этот же магазин, чтобы изъять деньги из кассы, сообщает udm-info.ru .

25 октября в селе Кизнер произошло странное ограбление. 44-летний житель при помощи гвоздодера вырвал прутья, сделанные из металла. Затем он разбил окно. Таким образом злоумышленник проник в здание магазина. Мужчина украл две плитки шоколада и отправился в лес, где спрятал украденное.

Сразу после этого мужчина вернулся в тот же магазин. Залез через выломанное им окно и украл 46 385 рублей из кассы. Практически сразу после содеянного он был задержан сотрудниками Росгвардии.

Следователи настаивали, чтобы мужчину определили в СИЗО на время расследования. Суд отказал в ходатайстве. Житель села в течении двух месяцев будет находиться под домашним арестом. Ведется расследование, после которого суд определит меру наказания.

Диетолог Анастасия Кондаурова ранее рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что шоколад может провоцировать мигрень из-за содержания тирамина. Названы и другие продукты, от которых людям рекомендовано отказаться.