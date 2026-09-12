Акулы кошмарят российских туристов на популярном курорте в Египте

Очередное появление крупных морских хищников на главном египетском курорте обернулось не кошмаром, а настоящим праздником для отдыхающих. В акватории к северу от побережья Хургады во время туристической морской прогулки из воды показались спины двух гигантских рыб, пишет «ТурПром» .

Иностранные дайверы и любители снорклинга на борту экскурсионной яхты не на шутку разволновались, но профессиональные гиды быстро успокоили людей. Визитерами оказались две китовые акулы, известные среди местных жителей под прозвищем «Бахлул». Вместо панического бегства туристы массово прыгнули в воду с масками, чтобы поплавать бок о бок с редкими гигантами и сделать уникальные подводные кадры.

Несмотря на мирный характер китовых акул, расслабляться в Египте нельзя. Эксперт по Египту Фуад эль Гохари для Турпрома составил список обитателей, которые действительно несут смертельную угрозу для человека. В Красном море обитают десятки видов акул, но виновниками реальных трагических нападений на туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе за последние годы становились три конкретных вида:

тигровая акула — самый опасный и агрессивный хищник прибрежных вод Египта, устроивший страшную атаку на городском пляже Хургады в июне 2023 года;

длиннокрылая океаническая акула — редко подходит к пляжам, но держится у удаленных рифов и обрывов, была главной виновницей серии нападений на курортах в 2010 году;

акула-мако — самая быстрая акула в мире, способная развивать скорость до 70 км/ч, ее атаки молниеносны.

Фуад эль Гохари напоминает, что шанс встретить акулу-людоеда у берега минимален, а вот получить тяжелейшую травму или смертельное отравление от более мелких обитателей рифов можно ежедневно. Среди главных опасностей:

бородавчатка, или рыба-камень, — самая ядовитая рыба в мире, маскируется под камень на мелководье;

рыба-крылатка — красивая рыба с ядовитыми иглами в плавниках, часто плавает у отельных пирсов;

хищные ракушки конусы — содержат яд без противоядия, опасны при попытке подобрать их со дна;

морские ежи — самая частая причина травм на Красном море, их иглы ломаются в стопе;

мурены — вцепляются мертвой хваткой, если пытаться их покормить или засунуть пальцы в нору.

Главное правило безопасности на Красном море — никогда ничего не трогать руками под водой и не плавать в море после заката, когда на охоту выходят ночные хищники. Китовые акулы — это не угроза, а редкая удача для туристов, но забывать о реальной опасности других обитателей рифов нельзя, добавил Фуад эль Гохари.