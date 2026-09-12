Женская сессия ЛДПР в Подмосковье: центральными темами стали поддержка семей и здоровье

Накануне в Центральном Аппарате ЛДПР состоялась женская сессия Московского областного отделения партии. Участницы и участники обсудили поддержку семей, материнства, женского здоровья, предпринимательства, а также помощь военнослужащим и их близким.

К собравшимся обратились первый заместитель руководителя Центрального Аппарата ЛДПР Мария Воропаева и Координатор Московского областного отделения ЛДПР, депутат Госдумы Валерий Селезнев. Последний отметил, что российская женщина сегодня совмещает работу, детей, заботу о старших, бизнес и волонтерство. По его словам, государство должно не просто признавать эту нагрузку, а облегчать ее.

Один из главных блоков как раз касался поддержки родителей. ЛДПР настаивает на отмене имущественного ценза для детских пособий, снижении налоговой нагрузки, введении «материнской зарплаты» для многодетных матерей, сокращении рабочей недели родителей на два часа и развитии социальных нянь и яслей полного дня. Отдельный пункт — «Народная ипотека» под 3% и инфраструктура для участков под ИЖС.

Первый тематический блок посвятили женщинам, которые ждут близких с передовой. ЛДПР выступает за единый федеральный статус участника СВО и ветерана боевых действий и сопровождение семьи через «одно окно». Опытом поделились военный корреспондент Изабелла Либерман и депутат из Истры Юлия Степанова. Волонтерам вручили медали «За помощь Специальной военной операции».

Второй блок отвели многодетным семьям и детям с ОВЗ. Третий — женскому здоровью: ЛДПР предлагает увеличить финансирование медицины, поднять зарплаты медработникам и сохранить больницы, поликлиники и ФАПы. Финал посвятили самозанятости: доход предлагают поднять до 3,4 млн рублей, налоги оставлять в местных бюджетах и отменить НДФЛ для доходов ниже 50 тысяч рублей.

Воропаева назвала сессию площадкой прямого разговора с женщинами Подмосковья.

«У нас нет незначимых вопросов», — отметила она.

Селезнев призвал укреплять женское движение ЛДПР в регионе. Итог встречи — договоренность продолжать работу над инициативами, которые решают конкретные проблемы женщин и семей.