«Подвиг бессмертен»: председатель Мособлдумы назвал 9 Мая главным днем в году, где соединились радость и боль

Председатель Мособлдумы высказал мнение, что сколько бы лет ни прошло, 9 мая останется для страны главным днем в году. В этом дне, подчеркнул он, навсегда соединились радость и боль, гордость и скорбь.

«Сегодня мы отдаем дань уважения несгибаемой воле поколения Победителей, чей подвиг бессмертен и не может быть забыт», — отметил председатель Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы напомнил, что нет в России семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В каждой — свой герой, свои письма с фронта, свои фотографии, которые бережно достают из альбома, чтобы показать детям, рассказать про прадеда и его путь.

«А он смотрит на нас с пожелтевшей бумаги, и во взгляде его отвага, любовь к родным, к Родине», — отметил Игорь Брынцалов.

Брынцалов отметил, что сегодня бойцы специальной военной операции с честью продолжают ратные традиции своих предков. Также мужественно и самоотверженно, по его словам, они защищают родную землю, которая их вырастила и воспитала.

Председатель Мособлдумы выразил глубокую признательность всем, кто приблизил Победу. Он пожелал ветеранам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

«Светлая память павшим героям. Вечная слава живым. С Днем Великой Победы!» — написал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

