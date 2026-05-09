Опасная мода: платные консультации «экспертов» без образования угрожают жизни младенцев

В сфере ухода за младенцами набирает популярность практика платных консультаций от специалистов, чья деятельность не контролируется государством. Врачи-педиатры бьют тревогу: советы, за которые родители отдают значительные суммы (иногда превышающие 50 тыс. руб. в эквиваленте), способны спровоцировать синдром внезапной детской смерти (СВДС). Об этом пишет издание The Sun, сообщил REGIONS.

Медицинское сообщество подчеркивает: отсутствие обязательной сертификации позволяет людям без профильного образования называть себя экспертами. На видеоконсультациях они дают рекомендации, которые прямо противоречат официальным правилам безопасности.

Опасность сна на животе. Официальные медицинские стандарты однозначны: безопасный сон младенца возможен только на спине. Сон на животе кратно повышает риск удушья и перегрева. Некоторые популярные блогеры-консультанты открыто игнорируют протоколы, предлагая использовать датчики дыхания как «подстраховку». Однако эксперты организации The Lullaby Trust предупреждают: электронные мониторы не являются доказанным средством профилактики СВДС и не делают опасную позу безопасной.

Посторонние предметы в кроватке. Другая опасная тенденция — советы класть в колыбель свернутые полотенца, муслиновые пеленки и валики для создания «тесноты». Любые лишние предметы несут угрозу: ребенок может случайно накрыться ими с головой, что приведет к удушью.

Правила безопасности гласят: кроватка новорожденного должна быть оснащена твердым, ровным дном и не содержать никаких дополнительных предметов. Однако, как выяснили проверки, консультанты, не имеющие медицинского образования, берут на себя функции врачей. Они ставят маленьким пациентам диагнозы (гастроэзофагеальный рефлюкс, аллергию на коровье молоко, анкилоглоссию — короткую уздечку языка), даже не осматривая их лично. Родителям рекомендуют менять диету или убирать из рациона определенные продукты без консультации с педиатром. Подобная практика затягивает получение квалифицированной медицинской помощи и может серьезно навредить здоровью младенца.

Врачи призывают родителей доверять официальным медицинским протоколам и не рисковать жизнью детей, следуя советам непроверенных «экспертов» из социальных сетей.

