Губернатор Подмосковья назвал День Победы священным праздником и поблагодарил ветеранов за любовь к Родине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в канале МАХ ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Подмосковья с Днем Победы. Он назвал этот праздник священным для всей страны и подчеркнул, что подвиг героев, их мужество, стойкость и любовь к Родине будут жить в памяти поколений.

«С Днем Победы, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны и жители Подмосковья! Это священный праздник для всей нашей страны. Мы всегда будем помнить подвиг наших героев, их мужество, стойкость и любовь к Родине», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Особые слова благодарности губернатор Подмосковья адресовал ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Леонтьевне Ровинской, которую он навестил лично. В этом году ей исполнится 103 года. Рядом с ней — большая и дружная семья, бережно хранящая ее фронтовые истории и с безграничной любовью рассказывающая о своей героической бабушке.

В апреле 1942 года, в 18 лет, Клавдия Леонтьевна тайком от родителей ушла на фронт, не окончив даже десятый класс. Она служила телеграфисткой. В том же году во время взрыва моста получила тяжелейшее ранение и чудом выжила — один из осколков прошел в миллиметрах от сонной артерии. После восстановления вернулась в строй и возглавила отделение связистов 618-го отдельного батальона связи четвертого армейского корпуса ПВО. Она отвечала за связь между командными пунктами на Воронежском фронте под Курском.

В ноябре 1943 года при освобождении Киева получила ранение в правую руку, но связь не бросила — держала линию до конца. С 1944 года и до самой Победы защищала стратегические объекты от авиационных ударов. Домой вернулась в мае 1945 года.

За мужество и службу Клавдия Леонтьевна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ей также присвоено звание почетного гражданина Можайского округа. В прошлом году на доме, где она живет вместе с дочерью Тамарой, установили памятную именную табличку.

«От всей души поздравляю Клавдию Леонтьевну и всех ветеранов Подмосковья с Днем Победы. Спасибо за мужество и за жизнь, которую вы подарили будущим поколениям. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Болатаева сообщила, что сейчас в регионе проживает почти 14 тыс. ветеранов.

Ранее сообщалось, что председатель Мособлдумы назвал 9 мая главным днем в году, где соединились радость и боль.