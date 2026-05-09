Партия «Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днем Победы. Как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, этот праздник — главный в стране.

«Сколько бы лет ни прошло, 9 Мая останется для нашей страны главным днем в году. В нем навсегда соединились радость и боль, гордость и скорбь», - сказал он.

Брынцалов отметил, что в стране нет семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. Сейчас традиции предков продолжают бойцы СВО, подчеркнул он. Также он пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

«Низкий земной поклон всем, кто ковал Победу! А нашим парням на передовой – скорейшего возвращения домой. Светлая память павшим героям. Вечная слава живым. С Днем Великой Победы!» - заключил Брынцалов.

«Единая Россия» в Подмосковье подготовила масштабную программу празднования. Это сотни различных мероприятий с участием представителей партии и «Молодой Гвардии».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.