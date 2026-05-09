Враги или соседи? Неочевидная правда о кошках и крысах

В народе прочно укоренилось убеждение: кошка и крыса — заклятые враги. Ради избавления от грызунов многие и заводят пушистого питомца. Однако жизнь постоянно доказывает, что не все так однозначно. Одни кошки с азартом охотятся на крыс, вторые их игнорируют, третьи — откровенно панически боятся крупных грызунов. Почему так происходит и можно ли заранее узнать, будет ли ваш питомец хорошим крысоловом, REGIONS рассказала подмосковный ветеринарный врач Лариса Супникова.

Откуда берутся охотничьи таланты

Специалист выделяет сразу несколько факторов, которые в совокупности определяют отношение кошки к крысам.

На первом месте — наследственность и порода. У некоторых пород охотничий инстинкт зашит в генах. В первую очередь это сибирские, норвежские лесные кошки, мейн-куны и обычные беспородные дворовые кошки, веками выживавшие именно за счет ловли грызунов. А вот персидские, экзоты, британцы и шотландцы интерес к охоте чаще всего теряют — их много поколений отбирали по декоративным качествам, а не по рабочим.

Второй важный момент — пример матери и воспитание в раннем детстве. Котята обучаются охоте, подражая матери. Если кошка-мать успешно ловила мышей и крыс, то и котята, скорее всего, перенимают этот навык. Если же мать сама боялась грызунов или никогда их не видела, то и потомство вряд ли станет хорошими крысоловами.

Третий фактор — размер и повадки самой крысы. Кошка, прежде чем напасть, оценивает потенциальную добычу. Крупная, агрессивная крыса — серьезный противник. Взрослая особь способна сильно прокусить кошке лапу или морду. Многие кошки инстинктивно избегают такого опасного риска.

Нельзя сбрасывать со счетов и индивидуальный характер. Есть кошки-экстраверты, которым нужно все исследовать и хватать. А есть флегматики, которым гораздо комфортнее дремать на диване. Характер питомца порой важнее его породы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Почему кошка может панически бояться крыс

Страх перед крысами — довольно частое явление среди кошек. Ветеринар называет несколько возможных причин.

Первая — банальное отсутствие опыта. Котенок, выросший в квартире, никогда не видевший живых мышей или крыс, может просто не понимать, что делать с незнакомым объектом. Крыса для него — неизвестное и потенциально опасное существо.

Вторая — негативный опыт в прошлом. Если кошка однажды попыталась схватить крысу, но та ее сильно укусила или до смерти напугала, питомец запомнит этот урок на всю жизнь.

Третья — слишком маленький размер самой кошки. Небольшая кошка или котенок может откровенно бояться крупной крысы, которая почти такая же по размеру, как она сама. Инстинкт самосохранения берет верх над охотничьим.

Четвертая — повышенная тревожность и стресс. Если кошка в принципе всего боится (громких звуков, новых предметов, посторонних людей), то и крыс она тоже будет бояться.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Как вырастить хорошего крысолова

По словам ветеринара, если перед владельцем стоит задача получить со временем настоящего крысолова, приучать питомца к охоте необходимо с самых первых месяцев жизни.

Прежде всего стоит ответственно подойти к выбору самого котенка. Лучше всего, если у него будет возможность перенять поведение «работающих» родителей — желательно увидеть своими глазами, охотятся ли взрослые кошки или равнодушно проходят мимо грызунов.

Не менее важно с детства поощрять в котенке охотничьи задатки. Не запрещайте ему играть с игрушечными мышами и перьями — такие забавы развивают нужные навыки. Любое проявление охотничьего инстинкта стоит мягко поощрять.

Также полезно заранее знакомить питомца с запахом грызуна. Для этого можно взять у знакомых подстилку из клетки с хомяком или приобрести мышиную игрушку с соответствующим ароматом.

Кормление — еще один важный момент. Если у кошки постоянно полная миска, она быстро теряет интерес к добыче пропитания. Легкое чувство голода, наоборот, пробуждает охотничий инстинкт, заложенный природой.

И самое главное правило: никогда не ругайте питомца, если он принес домой пойманную мышь. Многие хозяева ошибочно воспринимают это как «грязную выходку», но на самом деле для кошки такой трофей — подарок любимому владельцу и доказательство ее преданности.

Если же кошка категорически не желает охотиться на крыс, заставить ее силой невозможно.

Ранее ветеринар объяснила, почему дубнинские коты устраивают ночные концерты.