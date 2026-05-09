«Мы помним! Мы гордимся!»: вице-губернатор Подмосковья поблагодарила ветеранов и назвала их подвиг вечным

Вице-губернатор Подмосковья Болатаева подчеркнула, что подвиг соотечественников навсегда останется в сердцах людей и в памяти поколений. Спикер отметила, что в регионе сейчас проживают почти 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. По словам вице-губернатора, благодаря им сегодняшнее поколение растит детей, строит будущее и всегда помнит цену Великой Победы.

«Мы помним! Мы гордимся! Спасибо за Победу!» — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области День Победы отмечают масштабно и торжественно: по всему региону проходят праздничные мероприятия, возложения цветов к мемориалам и военные парады. Жители Подмосковья чтят память павших героев и от всего сердца благодарят живых ветеранов за их бессмертный подвиг, мужество и неоценимый вклад в Великую Победу.

Ранее сообщалось, что председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил россиян с Днем Победы.