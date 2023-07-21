В Нижнем Новгороде после прогулки мужчин с детьми завели уголовное дело

Мужчины вышли на прогулку с детьми во двор дома в Нижнем Новгороде, но вечер закончился дракой, сообщает newsnn.ru . Против 60-летнего жителя города возбудили уголовное дело.

В Нижнем Новгороде во дворе дома встретились мужчины, которые вышли гулять со своими детьми. Во время общения между ними завязался конфликт, который перешел из словесных оскорблений в драку. Один мужчина ударил другого по лицу. Потерпевший обратился к правоохранительным органам и написал заявление. В полиции отметили, что от соседей в тот день поступали заявления, что во дворе шумно. Люди негодовали из-за напряженной обстановки. Мужчину вызвали в отделение для разъяснения ситуации.

Нарушителем правопорядка стал 60-летний мужчина. Теперь он не может покидать город и обязан при необходимости являться в участок для уточнения каких-либо деталей. В связи с нанесением побоев заведено уголовное дело. В случае если в суде его вину докажут, то мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел в начале июня на улице Янки Купалы в Автозаводском районе. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.