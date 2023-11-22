В Приморье в детском тапочке жильцы обнаружили змею

В Приморском крае животные уже подготавливаются к зимним холодам. Так, в один из домов залезла змея, которая, вероятнее всего, искала теплое место для зимовки, сообщает vostokmedia.com .

Змею обнаружили в тапочке ребенка. Хозяевам повезло, что они не бояться рептилии. Люди аккуратно брали ее в руки и снимали видео, которое опубликовали в социальных сетях.

А вот пользователи такой смелости не оценили. Многие предположили, что пробравшаяся в дом змея - уссурийский щитомордник, которая отличается ядовитыми укусами. Судя по видео, змея достигла в росте около 15 см. К счастью, беды удалось избежать.

Змеи в частных домах жителей Приморского края - это не диковинка для местного населения. В теплое время года они также проникают на участки и в жилища. Так, в сентябре местного жителя спасла собака, которая накинулась на рептилию. Змея уже собиралась напасть на человека.

Кроме змей, к участкам на достаточно близкое расстояние подходят медведи, тигры и леопарды. Специалисты рассказали, с какой целью хищники навещают людей.