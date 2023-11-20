Специалисты Минлесхоза рассказали, каких диких животных стоит опасаться россиянам

В последнее время дикие животные все чаще стали выходить к людям. Тигры, медведи и леопарды навещают жителей регионов. В зоне риска те населенные пункты, которые расположены вдоль лесов. Специалисты Минлесхоза рассказали, кого стоит бояться в первую очередь, как себя вести в случае нападения хищника и как обезопасить территорию своего участка, сообщает vostokmedia.com .

Специалисты не видят ничего удивительного в том, что звери приходят к людям. Они хищники. В лесу охотятся на лосей или другую живность, а в частных секторах обитают домашние собаки, коровы и козы - это более приятная добыча, ведь она беззащитная. Чтобы обезопасить двор важно ставить заборы.

«Не всегда есть заборы по всему периметру участков, а ведь именно забор может стать препятствием для тигра», — поясняют специалисты Минлесхоза.

Тигры - животные, которые чаще всех выходят к людям. Их поведение понятно для человека. Они действуют, соблюдая алгоритмы. Медведь - самое опасное животное для человека, потому что хищник непредсказуемым.

«Часто выходы к людям обусловлены наличием на окраинах населенных пунктов стихийных свалок. Запах гниющего мусора привлекает такого хищника, как медведь. Численность медведей, плотность их проживания на конкретной территории тоже может отражаться на частоте конфликтных ситуаций. Сегодня на территории Приморья обитает порядка семи тысяч медведей — бурых и белогривых», — поясняют в пресс-службе минлесхоза края.

Медведи размножаются. Охотники не охотятся на них из-за вредного и часто зараженного мяса, поэтому популяция не уменьшается. В год, когда урожай высокий, животное не выходит к людям. Во времена, когда урожая нет, хищники приходят в города.

Дальневосточный леопард приходит крайне редко к людям.

«Наша задача — работать с местным населением, в первую очередь, давая консультации по профилактике конфликтных ситуаций с леопардом. Надо подчеркнуть, что конфликтная ситуация далеко не всегда заканчивается тем, что хищник добыл домашний скот. Иногда молодые звери выходят к людям из любопытства, изучая мир вокруг, и быстро возвращаются обратно в лес. Но бывает и так, что зверь давит домашний скот, кур, кроликов, причём в большом количестве» — поясняют в пресс-службе минлесхоза края.

Специалисты «Земли леопарда» рассказали, что всегда выезжают на место, где жители видели леопарда. Важно понять, здоровое животное или нет, а также причину, которая побудила зверя прийти к людям.

«Когда все обстоятельства установлены, мы даём людям рекомендации по дальнейшим действиям. Например, прекратить свободный выпас скота на частном хозяйстве, если это один участок, окружённый дикой природой. Такой выпас может служить для хищника провоцирующим фактором. Если никаких ошибок со стороны владельца скота допущено не было, это может стать основанием для получения компенсации. Так было в упомянутом случае в посёлке Оленевод», — пояснили «Восток-Медиа» в пресс-службе «Земли леопарда».

Если хищник повредил участок или домашний скот, надо обращаться в полицию. Издание пишет, что проблем с животными было бы меньше, если возле лесов снова контролировали ситуацию лесхозы и охотнадзор.