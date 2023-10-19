В Воронежской области завели дело против компании, которая отключала воду должникам

В Новой Усмани Воронежской области жители города на протяжении нескольких недель не могли пользоваться горячей водой из-за ее отсутствия, сообщает voronezhnews.ru .

Сотрудники УФАС обратили внимание на то, что отключения горячей воды без информирования о причинах происходили слишком часто. Начали разбираться в ситуации. Выяснилось, что частная компания по своему усмотрению составляла график отключений. В многоэтажных домах проживали должники. В ООО «Теплодом» решили таким способом наказывать тех жителей, которые не платили за предоставленную услугу.

В УФАС назвали такие действия незаконными. Отключения проходили в период с 26 июня и по 13 июля. Дискомфорт испытывали и те жители, у которых не было никакой задолженности. Возбуждено дело о нарушении принципов конкуренции.

Всего должниками стали 133 абонента. Жителей, которые своевременно оплачивали услугу, было намного больше.

Юрист Изабелла Атласкирова рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как россиянам поступать в случае предоставления некачественных коммунальных услуг. В некоторых случаях потребитель вправе требовать денежной компенсации.