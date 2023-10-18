Вода ржавая и холодная: выяснилось, когда можно не платить за ЖКУ

Платежи за коммунальные услуги могут отнимать серьезную часть семейного бюджета, однако мало кто знает, что тратиться на них нужно далеко не всегда.

Просто подать заявление

Как рассказала юрист Изабелла Атласкирова, прежде всего это касается ситуаций, когда человек отсутствует по адресу проживания.

«Если собственник или наниматель социального жилья уехал более чем на пять дней, он имеет право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за коммунальные услуги. В документе надо указать сроки отсутствия. Кроме того, собственник может воспользоваться этим правом, если он проживает по другому адресу», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тогда, по словам собеседницы, он также должен подать соответствующее заявление в управляющую компанию или ТСЖ. Но при этом от оплаты общедомовых нужд и капитального ремонта собственник не освобождается.

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Ржавая вода

Еще одна причина для перерасчета или отказа от оплаты ЖКУ, по словам собеседницы, — это предоставление некачественных коммунальных услуг.

«Если качество услуг идет вразрез с нормативами, то потребитель может требовать перерасчета оплаты или освобождения от нее. Данное право подтверждено п. 98 «Правил предоставления коммунальных услуг». Например, если в квартире из крана для горячей воды течет холодная или едва теплая вода, то есть менее 60-75 градусов с допустимым отклонением плюс-минус 3-5 градусов, потребитель услуг может отказаться оплачивать горячую воду», — пояснила Атласкирова.

К заявлению, продолжила эксперт, лучше приложить данные экспертизы температуры воды.

«Если горячая и холодная вода имеют примесь ржавчины, пахнут химическими веществами, потребитель также может воспользоваться данным правом. Наконец, причиной для отказа оплаты ЖКУ может быть и завышение стоимости предоставляемых услуг. В этом случае потребитель должен обратиться в управляющую компанию за разъяснением стоимости услуг», — уточнила юрист.

Ранее были названы уловки управляющих компаний, позволяющие тянуть деньги из жильцов.