Чума у Байкала оказалась древнее египетских пирамид и изменила историю человечества

Генетики обнаружили следы масштабной эпидемии чумы в неолите Прибайкалья, показав, что опасные вспышки могли происходить задолго до появления первых цивилизаций. Об этом сообщает Naked Science.

Международная группа исследователей изучила древние погребения в районе западного Прибайкалья и выявила следы возбудителя чумы у значительной части захороненных людей. Анализ ДНК показал, что инфекция существовала в регионе около 5–6 тысяч лет назад, то есть задолго до строительства египетских пирамид.

Работа опубликована в научном журнале Nature и связана с исследованиями древних геномов.

Масштаб заражения и характер вспышек

Ученые проанализировали останки 46 человек и обнаружили признаки инфекции у 18 из них. По оценкам, это около 40% выборки, что указывает на крайне высокую смертность.

Исследователи также выделили два периода активных вспышек. Они происходили примерно в интервалах 3520–3265 и 3050–2850 годов до нашей эры и сопровождались резким ростом числа смертей за короткое время, вероятно, в пределах 8–11 лет.

Пути распространения инфекции

По данным анализа, болезнь могла передаваться напрямую между людьми. Исследователи пришли к выводу, что заражение, вероятно, происходило воздушно-капельным путем, что объясняет быстрое распространение внутри семейных групп.

При этом отмечается, что отсутствие определенного гена у древнего возбудителя ранее ставило под сомнение возможность массовых эпидемий, однако новые данные опровергают эти предположения.

Пересмотр представлений о древних болезнях

Результаты исследования показали, что чума могла распространяться задолго до появления городов и земледелия. Это означает, что охотники-собиратели также сталкивались с масштабными эпидемиями, способными существенно влиять на численность населения.

Ученые предполагают, что природным резервуаром инфекции могли быть дикие грызуны, обитавшие в степных и лесостепных регионах Евразии.

Значение открытия для науки

Полученные данные ставят под сомнение прежние представления о происхождении и развитии чумы. Они показывают, что инфекционные заболевания могли быть важным фактором демографических изменений в Евразии задолго до письменной истории и формирования государств.