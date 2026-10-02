«Признаки недомогания»: что известно о контактных с пациенткой, умершей от легочной чумы

РЕН ТВ: в Иркутской области 189 человек поместили под наблюдение после чумы

Общество

После смерти пациентки от легочной чумы в Иркутской области под медицинское наблюдение поместили 189 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. Специалисты установили круг людей, контактировавших с заболевшей.

Госпитализированных распределили между тремя медучреждениями: 114 человек находятся в одной больнице, 63 проходят наблюдение в другой, ещё 12 направили в противочумный научно-исследовательский институт.

У некоторых контактных лиц медики отмечают признаки недомогания. При этом специалисты подчёркивают, что госпитализация носит профилактический характер, а наличие симптомов само по себе не означает подтверждённого заражения чумой. Работа по установлению круга возможных контактов продолжается. Проверяют и тех, кто мог общаться с уже госпитализированными.

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