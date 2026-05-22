«Условия труда — не менее тяжелые». Чумработницы в НАО получат право на досрочную пенсию

Как сообщила пресс-служба Собрания депутатов НАО, депутаты поддержали проект закона о включении работниц кочевых жилищ в перечень граждан, которым положена досрочная страховая пенсия. В настоящее время такое право есть у оленеводов, рыбаков и охотников, работающих в районах Крайнего Севера. Документ планируется направить на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, с 1 сентября 2025 года профессия чумработницы была закреплена юридически — новую трудовую функцию «Работник кочевого жилища» ввели в профстандарт «Животновод».

«Сейчас право на досрочную пенсию имеют оленеводы, рыбаки и охотники. Однако условия труда чумработниц не менее тяжелы. Теперь они получили официальный статус, и мы предлагаем уравнять их в правах с другими работниками традиционных отраслей Крайнего Севера, предоставив возможность выходить на пенсию раньше срока», — заместитель председателя Собрания депутатов НАО Матвей Чупров.

